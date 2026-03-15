那覇市で開かれた、在日米軍の中東派遣に反対する集会＝15日午後米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、トランプ政権が沖縄駐留部隊などを中東へ派遣したと報じられたことを受け、那覇市内で15日、派遣に反対する集会が開かれた。参加した約60人の市民らは「在日米軍の出撃に反対」などと書かれた横断幕を掲げ、「沖縄がイラン攻撃の拠点になるのは絶対に許せない」「戦争するな。派兵するな」と怒りの声を上げた。派遣が報