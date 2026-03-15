巨人・杉内俊哉投手チーフコーチは15日、右肩のコンディション不良で故障班に合流した山崎伊織投手について「そんな重傷じゃないし、ちょっと遅れて帰ってくれると思ってるんで。画像上もなんもなかったしね」と、早期復帰できる見通しであることを語った。山崎は昨季、チーム最多11勝をマーク。前回6日のオリックス戦で4回2安打無失点に封じるなど、オープン戦はここまで2試合に登板して計6回無失点。開幕投手候補筆頭として