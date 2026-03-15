ヤクルトは１５日、担当スタッフの死去で昨年２月から活動を休止していた球団マスコット「つば九郎」が活動を再開すると発表した。同日のオープン戦後に行われたイベント終了時に、一塁側通路から顔を見せる姿が場内の大型スクリーンに映し出された。本拠地・神宮球場での開幕戦となる３１日の広島戦から活動を再開する予定だ。１９９４年にデビューしたつば九郎はユーモアあふれるパフォーマンスでチームの枠を超える人気を