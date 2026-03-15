将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に126手で勝利した。シリーズ成績を1勝2敗のカド番で迎えた本局だったが、絶対王者が意地を見せて星を五分に戻す結果に。藤井棋王の防衛4連覇、そして増田八段の悲願の初タイトル奪取のゆくえは、3月29日に鳥取市の「有隣荘」