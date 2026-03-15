「見えることは、人生を実りあるものに変える」――。15日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜23:30)には、 眼科医の赤星隆幸氏が出演する。赤星隆幸氏(C)MBS○白内障治療のパイオニアの1人白内障は、レンズの役割を担う透明な水晶体が、主に加齢に伴い石のように硬く濁ってしまう疾患だ。50代で半数が、80代ではほぼ100％発症するといわれ、治療が遅れると失明に至るケースもある。この白内障治