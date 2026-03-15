第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。花咲徳栄の１７番・中森来翔（らいと＝３年）が打撃練習で左翼席にたたき込んだ。「ライナーだったので入るとは思わなかったです」。１８８センチ、１０８キロのがっしりとした体格から強烈な打球を飛ばした。今大会で初のベンチ入りを果たした秘密兵器だ。岩井隆監督（５６）は中森のＤＨ起用について問われると「打つしかない。それに賭