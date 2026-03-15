◆オープン戦ＤｅＮＡ５―０ソフトバンク（１５日・横浜）ソフトバンクのスチュワートが先発で６回を４安打無失点に抑えた。「四球もなく、どの球種でもストライクを先行して取ることができました。大きな自信につながります」と胸を張った。昨年は２月のキャンプ期間中に左腹直筋を痛めて登板がなかった。２４年に９勝をマークした８年目右腕が復活すれば、日本ハムに移籍した有原の穴を埋める存在となる。８日のオリックス戦