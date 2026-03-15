LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、ダンサーとしての実力はもちろん、コミカルなパフォーマンスとキレのあるツッコミでもTJBBを盛り上げるSHOW。最近ハマったという「登山」について、始めたきっかけからSHOW流の楽しみ方まで語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かし