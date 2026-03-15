将棋の藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に増田康宏八段が挑戦する第５１期棋王戦五番勝負第４局が１５日、栃木・日光市「日光きぬ川スパホテル三日月」で指され、後手の藤井が１２６手で勝利した。戦型は相掛かり。夕方まで互角だったが、端を強化、先手の攻めに反撃するとリードを広げ、勝利した。藤井は「全体として判断の難しい将棋だった」と反省を口にした。カド番で迎えた本局で勝利し、シリーズ２勝２敗の