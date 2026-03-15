女優・芳根京子が公開したプライベートショットが話題になっている。芳根は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「なんと行けましたカリフォルニアディズニー楽しすぎました．．．ミッキーにも会えました．．．頂いたキングジョージを１日連れ回しましたありがとうございました．．．．」とつづり、米カリフォルニアのディズニーを楽しむ姿をアップ。半袖姿の芳根がミッキーの帽子を被って微笑む様子や、ミッキ