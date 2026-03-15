◆大相撲▽春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、自己ワーストに並ぶ５敗目を喫した。西前頭４枚目・隆の勝（湊川）の立ち合いのもろ手突きに、上体を起こされて防戦一方。最後ははたき込みで、前のめりに落ちた。「相手の相撲になってしまった感じ」と振り返った。今場所は初の綱取りに挑んだが、この日で自己ワーストタイの３連敗など苦しい土俵が続く。それでも支度部屋では３日ぶり