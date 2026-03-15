お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（54）が15日に更新された俳優・杉浦太陽(45)のYouTubeチャンネルにゲスト出演。妻でタレントの南明奈(36)との交際中に週刊誌に撮られた際のエピソードを披露した。濱口と南は2018年に結婚。22年7月に第1子が誕生した。2人は濱口からの告白をきっかけに交際をスタート。すぐにお互いのマネジャーにも報告するなど、事務所公認の仲だったという。ある日、2人で出かけたところ「週刊誌に撮ら