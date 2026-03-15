ピアニストの清塚信也が１５日、熊本県荒尾市でコンサートツアーを行ったが、開催時間に会場のトイレが使えないという非常事態に見舞われていたことが分かった。清塚は昨年９月４日から「４７都道府県ツアー２０２５−２０２６」を敢行中。ツアーも終盤に差しかかった１５日は熊本県荒尾市でコンサートを行った。開場は午後１２時３０分、開演は午後１時３０分からだったが、会場の荒尾市総合文化センターの公式ＨＰには「本