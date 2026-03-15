ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。“神解説コンビ”の2ショットを公開した。「3月16日放送の「しゃべくり007」に出演します！！ミラノ・コルティナオリンピック神解説コンビということで、高木菜那ちゃんと一緒に」と番組出演を告知。2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダ