グラビア・タレント・俳優として幅広く活動する清純派グラマラス・澄田綾乃さんの最新デジタル写真集「SOLARIA」（Eye Factory）がリリースされました。あわせて、同作の世界観を映像として深く体感できる8Kシネマ風本編映像も同時配信されています。【メイキング動画】最新写真集「SOLARIA」澄田綾乃さんの圧倒的プロポーションと輝く笑顔をのぞき見！撮影は2025年9月に行われ、その後、さらなる完成度を追求するため、2025年11