アイドルグループ「シャルロット」を卒業したばかりのグラビアアイドル一ノ瀬瑠菜さんが、ヤングアニマル（白泉社）2026年6号の表紙・巻頭グラビアに登場。みずみずしいビキニ姿を披露しました。【写真】17歳の一ノ瀬瑠菜さんのフレッシュビキニ19歳を迎えたばかりの一ノ瀬さんは飾り気のない透明感を表現。純白ビキニ姿で見せるういういしい表情や水色のワンピース水着で芝生に座り込む姿を披露しました。特別付録として、一ノ瀬