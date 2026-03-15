俺はユウイチ、20代の社会人です。俺は大学進学と同時に家を出ました。その理由は、俺に依存してくる重たい母と離れたかったからです。母はたしかに俺のことを可愛がっていたと思うけれど、その気持ちは「愛情」ではなく「執着」に近いと感じていました。もし離れていなかったら、大人になった今でも交友関係や仕事にまで干渉されていただろうなと思います。やがてツムギと出会った俺は、結婚して一緒に新しい人生を歩むことを決め