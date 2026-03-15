わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第23話責任取りますよ？【エツコの気持ち】【編集部コメント】ダメーー！その返し、絶対にダメーーーー！！！責任って何？怖すぎます！今のナツキさんとリカちゃんに、一番言ってはいけな