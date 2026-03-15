１５日のスポーツの結果をまとめてお伝えします。 プロバスケットボールＢリーグ１部、３連勝中の群馬クレインサンダーズはアルバルク東京との第２戦。ブラックシアー・ジュニアが３０得点をあげる活躍で圧倒したサンダーズ。４連勝を飾っています。なお、次節は今月２８日、名古屋と対戦します。 サッカーのＪ２・Ｊ３百年構想リーグは第６節、ザスパ群馬