将来の夢を考えるきっかけにしてもらおうと、小学生が様々な仕事に触れられるイベントが安中市で開かれました。 子どもたちがよりリアルな仕事を体験できる今回のイベント。安中青年会議所が初めて企画したもので、会場には、鍵開けやメイク体験など市内の事業所１０社がブースを設けました。 掃除を請け負う会社のブースでは、専用の液体や工具を使ってガラスを磨く体験ができます。子どもたちは、磨き方を教わると