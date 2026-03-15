小中高校生を対象にした県のデジタルクリエイティブ人材育成拠点「ｔｓｕｋｕｒｕｎ」がオープン４周年迎え、記念イベントが開かれました。 県が２０２２年３月に前橋駅前の商業施設に整備した「ｔｓｕｋｕｒｕｎ」。小中高校生が最先端のデジタル機材で創作活動ができる全国初の施設です。 オープン４周年の記念イベントには、県内の小中高校生とその保護者約５０人が参加しました。 イベントのメインは、無料で利