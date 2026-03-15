障害の有無に関係なく、誰もが楽しめるパラスポーツへの理解を広めようと伊勢崎市でボッチャの交流試合が開かれました。 ボッチャは、赤や青のボールを投げたり、転がしたりして、目標となる白いボールにいかに近づけられるかを競うものです。この催しは、全国障害者スポーツ大会やパラリンピックの正式種目であるボッチャを通じてパラスポーツへの理解促進を図ろうと、県などの主催で開かれたもの