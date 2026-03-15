富岡市は１５日、市制２０周年の記念式典を開き、来賓や関係者、市民ら約３３０人が節目を祝うとともに、さらなる飛躍を誓いました。 富岡市は２００６年３月に、旧・富岡市と妙義町が合併して誕生、今月２７日で、２０年の節目を迎えます。 記念式典で、榎本市長は「これまでの２０年間で培ってきた信頼と絆を礎に地域資源を最大限に生かして持続可能なまちづくりを進めていきたい」と挨拶しました。 式典では、県や県議会、県