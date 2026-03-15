江田島市で水道管が破損した影響により、隣の呉市で発生した断水は、１０時間以上が経過した現在も続いています。【15日午後６時現在】 14日午前、江田島市江田島町小用の市道で発生した水道管の破裂は、管理団体による修繕工事が行われていて１５日未明ごろまでに完了する見通しです。 しかし、水道管破裂の影響で、送水していた呉市倉橋地区と音戸地区の一部では、15日午前から断水が始まり、１０時間以上が経った現在も続いて