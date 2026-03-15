児童数の減少に伴って長門市の通小学校が152年の歴史に幕を下ろすこととなり、閉校式が開かれました。古式捕鯨で栄えたまち、長門市青海島の通小学校は、1874年＝明治7年に創立。最大で700人ほどが在籍した時代もあり、これまでに6100人以上の卒業生を輩出しましたが、現在の児童は3人…今年度末で閉校となります。（児童のお別れのあいさつ）「この通地区・通小学校で学び、育ったことを誇りに、夢に向かって進んでいきます」閉校