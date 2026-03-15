記者会見する共産党の田村委員長＝15日午後、東京都渋谷区の党本部共産党は15日、党本部での第8回中央委員会総会で、来春の統一地方選に向けて支持を拡大し「国政選挙での反転攻勢へ突破口を開く」とする決議を採択した。交流サイト（SNS）活用を強化する方針も盛り込んだ。総会後、田村智子委員長が記者会見し、「地方選が政党選択の選挙になっている」と重要性を指摘。議席を減らした2月の衆院選について、得票目標や活動の