ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合速報を伝える日本テレビ「WBC詳報」（後6・00）が15日に放送され、準々決勝の日本―ベネズエラ戦を東京ドームでのオープン戦前に見守る巨人選手たちの表情が明かされた。侍ジャパンは5―8で敗れ、大会ベスト8に終わった。番組では試合をハイライトで報じたが、午後2時からの日本ハムとのオープン戦前に中継を見守る巨人の選手やスタッフの姿を放送。1点を追う1回裏に大谷翔