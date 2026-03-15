野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）対ベネズエラ（Ｄ組２位）の準々決勝が米フロリダ州マイアミで行われた。侍ジャパンは５−８で敗れてベスト４を逃し、前回大会に続く連覇はならなかった。ベネズエラ８―５日本日本が逆転負け。１点を追う三回に佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は