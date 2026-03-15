アイドルグループ・NMB48元メンバーでタレントの「みるきー」こと渡辺美優紀さん（32）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。ナチュラルな雰囲気の私服コーデを披露した。デニムとキャップのカジュアルコーデ渡辺さんは、「ナチュラルで落ち着いたフェミニンメイクな感じにしてもらいました」といい、白いオフショルコーデや赤いカーディガンとデニムワンピを合わせた姿などを投稿。「3〜5枚目は私服のオフショット」とつ