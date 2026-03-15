種子島宇宙センターで15日朝、打ち上げ費用の低コスト化を目指す新たなH3ロケットのエンジンの2回目の燃焼試験が行われました。 種子島宇宙センターで15日午前7時ごろに行われたH3ロケットの試験は、エンジンを計画通り、50秒間燃焼させました。 燃焼試験は去年7月にも行われましたが、エンジンに燃料を送るためのタンクの圧力が十分に上昇しませんでした。 このため、2回目となるきょう15日の試験では、タンクに供