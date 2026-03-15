◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇同級２位・岩田翔吉（負傷判定８回１分３３秒）王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート●（横浜ＢＵＮＴＡＩ）挑戦者のＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が、１年ぶりに王座返り咲きに成功した。ＷＢＣ世界同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑戦した岩田は、序盤から丁寧に左を突