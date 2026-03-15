どんなお酒にも合う！簡単＆豪華なおつまみ リーズナブルな豆腐で簡単＆絶品おつまみを作りませんか。組み合せるのは人気のアボカド。クリーミーさがコラボして、クセになる味わいに。ワインやビールにもピッタリです。 香ばしい海苔で味わい深くレモン汁をかけてサッパリと冷ややっこだけじゃない！豆腐のおつまみ 1年中リーズナブルな値段で手に入る豆腐は、家計の強い味方です。 豆腐で作るおつまみと言えば、冷ややっこ