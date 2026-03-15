◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）15日の広島とのオープン戦で「8番・捕手」として先発出場した伏見寅威捕手（35）が、オリックス時代の同僚で同学年の西勇を4回無失点と好リード。阿吽（あうん）の呼吸でコイ打線を黙らせた。「西（勇）らしい投球で良かったんじゃないですか。ちゃんと投げきってほしいところに投げきってくれた。本当に西（勇）の実力だったと思う」。試合後には相棒を立てる言葉に終