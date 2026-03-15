舟橋村できょう、若者たちの門出を祝う「はたちのつどい」が開かれ、出席者がこれからの夢や決意を語りました。舟橋村では、進学や就職で村を離れた人も戻りやすいよう、成人の日がある1月ではなく、毎年3月に「はたちのつどい」を開いています。式に出席した31人を代表して、中村光亜さんと柴垣紗愛さんが誓いの言葉を述べました。また、一人ひとりが二十歳の抱負を発表しました。「私は4月から舟橋村で保育士として働きます。子