タレントのJOY（40）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演し、類似タレントと呼ばれるユージ（38）へのクレームを口にした。番組には2人そろって出演。ビジネスの成功でゴージャスな暮らしをするユージと、庶民派を公言するJOYとの格差など、2人が徹底比較された。2人は長きにわたる親友でもあるが、番組ではJOYからユージへの不満も飛び出した。それは、過去にJOYのYouTubeチャンネルにユ