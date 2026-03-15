お笑いタレントなるみ、メッセンジャー黒田有、ホラン千秋がMCを務める読売テレビの特別番組「もんくもん春のもんく祭り！」が15日放送され、ケンドーコバヤシ、矢口真里、ウエストランド井口浩之がゲスト出演した。矢口がTikTok（ティックトック）にエフェクトを使った動画を投稿したことで「別人？」などと“プチ炎上”したことを明かした。番組で加工した矢口本人の動画を流すと、黒田は「なんですっぴんのほうがええねん」と