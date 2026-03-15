イギリス・タイムズ紙は、高級百貨店「ハロッズ」の元オーナーから性的暴行を受けたという女性の証言を報じました。女性はアメリカの富豪、エプスタイン氏を通じて元オーナーを紹介されたということです。タイムズ紙は14日、ハロッズの元オーナーで実業家のモハメド・アルファイド氏から性的暴行を受けたという女性の証言を報じました。女性はモデルで、性的人身売買への罪などに問われたエプスタイン元被告の助手から、「キャリア