Hey！Say！JUMP八乙女光が15日、都内で行われたテレビアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」プレミア上映会に登壇した。声優初挑戦で、魔法の国の住人、ミーター役を演じている。アフレコを振り返り「水をいっぱい飲んだ方がいいとか、そんなことも知らなくて、緊張して固まっていた。とにかく新鮮でした、すべてが」。声優陣から「緊張しているという感じは全然なかった」と驚かれると「ものすごく素隠してました」と明かした。ほか