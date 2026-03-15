（台北中央社）15日午後4時14分ごろ、東部海域を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは23.2キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.4と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝北東部・宜蘭県、東部・花蓮県▽震度2＝北部・台北市、新北市、桃園市、新竹県、中部・台中市、苗栗県、彰化県、南投県、雲林県、南部・嘉義県▽震度1＝北部・基隆市、新竹市、南部・高雄市、台南市、嘉義市