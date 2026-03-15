QuizKnock代表でYouTuberの伊沢拓司（31）が3月15日、Xを更新。WBC準々決勝日本-ベネズエラ戦についてコメントした。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」 同試合では、阪神の佐藤輝明（27）と森下翔太（25）が計4打点の活躍。これを見た伊沢は、熱烈な巨人ファンながら「流石にこれは私でも阪神に感謝申し上げるしかない」と、「異例」とも言える阪