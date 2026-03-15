お笑い芸人・ジョイマンの高木晋哉（45）が3月15日、Xを更新。渾身のWBCラップを披露した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 高木はWBC準々決勝日本-ベネズエラ戦の試合中に「源田安打」と投稿。ベネズエラ戦の第二打席でセンター前ヒットを放った侍ジャパン・源田壮亮（33）のプレーを受けたものと思