MLB Japanが3月15日、Xを更新。WBC準々決勝日本-ベネズエラ戦の結果を報じた。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 投稿されたのは、歓喜に沸くベネズエラチームの画像。ベネズエラが8-5で侍ジャパンを下し、準決勝進出を決めた。MLB Japanは「3本塁打と救援陣の粘りで準決勝進出を決めました」と試合結果にも触