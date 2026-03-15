プレミアリーグの優勝争いが佳境を迎えるなか、エミレーツ・スタジアムでは重圧が極限まで高まっていた。３月14日に行なわれたアーセナル対エバートン戦。スコアは０−０で、時間だけが過ぎていく。エミレーツ・スタジアムの空気は次第に重くなっていた。その瞬間、ミケル・アルテタ監督がベンチから送り出したのは16歳の少年だった。マックス・ダウマン。この夜、このアタッカーがアーセナルを優勝に前進させる存在となった。