レヴァークーゼンのフェルナンド・カロCEO（最高経営責任者）が、今シーズン限りでドルトムントを退団するドイツ代表MFユリアン・ブラントの獲得について言及した。14日、ドイツメディア『スカイ』が同氏のコメントを伝えている。ドルトムントでマネージング・ディレクターを務めるラース・リッケン氏は、7日に行われたケルン戦後、「彼（ブラント）の契約は更新しないことで合意した。これは双方にとって良い機会となるはずだ