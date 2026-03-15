３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、なでしこジャパンがフィリピンと対戦した。グループステージを３戦全勝で首位通過した日本は立ち上がりからゲームを支配するも、引いて守る相手のゴールをこじ開けられない。それでも45分に田中美南の得点でついに均衡を破ると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪う。後半には千葉玲海菜、松窪真心、古賀、谷川萌々子、植木理子が加点して、終わっ