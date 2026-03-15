2026年3月13日、中国メディアの新週刊は、ガソリン価格の連続高騰を受けて「ガソリン車対電気自動車（EV）」の議論を白熱させるのは短絡的と指摘する記事を掲載した。記事は、中東情勢の影響を受けて中国国内のガソリン・ディーゼル価格の定期的な調整で4回連続で引き上げ判断となり、92号ガソリンが1リットルあたり0．55元、95号ガソリンが同0．58元上昇したと紹介。22年3月以来の最大上げ幅を記録し、価格調整前夜には全国のガソ