女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。“世界一かわいい”伊藤麻希は虎龍清花、梨杏、古沢稀杏と組んで青木いつ希、山下りな、鹿島沙希、IWGP女子王者の朱里組と対戦。この日のために家賃を使い、つくった「ちょっと質のいいTシャツ」を持ってリングイン。対戦チームは鹿島のSPモードで登場した。試合は鹿島SPらの猛攻で5分31秒、古沢を鹿島がお膳立て体固めで勝利した。