【WWE】SMACK DOWN（3月13日・日本時間14日／アリゾナ・フェニックス）【映像】「かわいそう」美人レポーター“とばっちり”の悲劇リング上で勝者インタビューのはずが、“雑”に扱われ…米マットで人気の美人レポーターがイライラ爆発女王の八つ当たりに遭い、ファンも同情している。日本時間14日放送のWWE「SMACK DOWN」では、肩の怪我から復帰した女子スーパースターのミチンと、WWE女子王