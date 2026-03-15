アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜午後6：00）の公式Xが15日更新され、エンディング主題歌を歌ってきた斉藤和義への感謝を伝えた。【写真】「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」『ちびまる子ちゃん』エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝を伝えたまる子投稿では「斉藤和義さん、今までエンディング主題歌を歌って頂き、ありがとうございました」とつづった。写真では草原にまる子、斉藤、ネコがい