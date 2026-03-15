【シドニー共同】オーストラリア政府は15日、同国への亡命を希望していたイランのサッカー女子代表選手ら6人のうち、3人が翻意し帰国の意思を示したと発表した。オーストラリアに残るのは選手3人になる。選手らは同国でのサッカー女子アジア・カップに参加した。今月2日の試合でイラン国歌の斉唱を拒否。イラン国内で「裏切り」（同国国営テレビの司会）と受け止められ、帰国後に迫害されるとの懸念が高まった。オーストラリ